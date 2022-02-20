بريطانيا تلغي قوانين العزل الذاتي لمرضى كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

من المقرر أن ينتهي العمل بالإلزام القانوني بالخضوع للعزل الذاتي لمن يثبت إيجابية إصابتهم بـ “كوفيد-19” في بريطانيا الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يعلن ذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون ذلك كجزء من خطته “للتعايش مع كوفيد”.

وقالت الحكومة البريطانية إن جونسون يعتزم إلغاء جميع القيود المتعلقة بالجائحة والتي تقيد الحريات العامة في إنجلترا عندما يقدم رؤيته المستقبلية يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المتوقع أن يبلغ جونسون النواب عند عودتهم من عطلة شباط/فبراير البرلمانية أنه يمكن الاعتماد على برنامج اللقاح والاختبار والعلاجات الجديدة للحفاظ على سلامة المواطنين. يأتي ذلك بعد أن قال الوزراء إنه من المتوقع أن تتبع المتحورات الجديدة للفيروس نمطا مشابها لأوميكرون في كونها أكثر اعتدالا من متحورات كوفيد-19 الأولى. وقال مسؤولون إنه سيجري بحلول نهاية الأسبوع إلغاء لوائح العزل الذاتي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم ومن كانوا على اتصال وثيق بهم. وسيطلب من السلطات المحلية إدارة حالات التفشي بالتعاون مع سلطات الصحة العامة الموجودة مسبقا، كما تفعل مع الأمراض الأخرى.