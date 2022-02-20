غرفة نجران تنظم ورشة عمل للتعريف بتصنيف المنشآت ومعاييره وأهميته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – نجران تُنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واتحاد الغرف السعودية غدًا، ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ تصنيف المنشآت وتوضيح معاييره وأهميته. و تستهدف الورشة أصحاب المنشآت العاملة في نشاط التشييد والبناء العقاري والمقاولين العقاريين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، متضمنةً عدة محاور منها: مصفوفة تصنيف المنشآت، وآليته لمشغلي المدن، ومعاييره الائتمانية والفنية، وماهية شهادته للمنشأة، ومميزات الحصول عليها، والإجابة عن الأسئلة الشائعة.

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