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غرفة نجران تنظم ورشة عمل للتعريف بتصنيف المنشآت ومعاييره وأهميته

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – نجران

تُنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واتحاد الغرف غدًا، ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ تصنيف المنشآت وتوضيح معاييره وأهميته.

و تستهدف الورشة أصحاب المنشآت العاملة في نشاط التشييد والبناء العقاري والمقاولين العقاريين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، متضمنةً عدة محاور منها: مصفوفة تصنيف المنشآت، وآليته لمشغلي المدن، ومعاييره الائتمانية والفنية، وماهية شهادته للمنشأة، ومميزات الحصول عليها، والإجابة عن الأسئلة الشائعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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