استقرار أسعار الذهب بالسوق السعودية صباح الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد، بالنسبة لكل العيارات، وسط استمرار العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، نحو 229.27 ريال (61.10 دولار)، وظل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى 200.61 ريال (53.46 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، 171.95 ريال (45.83 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، إلى 133.74 ريال (35.64 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

استقرَّ سعر أوقية الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، عند 7130 ريالًا (1900 دولار)، وظل سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم، عند 1605 ريالات (427.71 دولار).

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أسعار الذهب عالميًا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب لأقل من 1900 دولار للأوقية عند نهاية تعاملات الأسبوع (الجمعة)، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تتجاوز 3%.

وتسببت مؤشرات عودة الهدوء إلى الحدود الأوكرانية الروسية إلى خفض الطلب على الملاذ الآمن الذي غذّته الأزمة على مدار الأيام الماضية، إلا أن المعدن الأصفر سجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملات الخميس، على ارتفاع بنحو 30 دولارًا، لتتجاوز حاجز 1900 دولار للأوقية، لأول مرة في 8 أشهر، لكنها تراجعت عن هذا المستوى يوم الجمعة، وسط أنباء عن اجتماع روسي أمريكي محتمل الأسبوع المقبل.

وبنهاية تعاملات الأسبوع (الجمعة)، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.1% ما يعادل 2.20 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1899.80 دولارًا للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، حقق المعدن الأصفر مكاسب بلغت 3.1%، بد أن بعد أن لامس أعلى مستوياته في 8 أشهر عند 1905 دولارات في وقت سابق من الأسبوع. وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1%، ليصل إلى 1896.44 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى في ختام الأسبوع، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 0.5%، مسجلًا 24.04 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر البلاتين الفوري بأكثر من 1.5% عند 1076.22 دولارًا للأوقية، بينما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.1%، ليسجل 2343.21 دولارًا للأوقية.