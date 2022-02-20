رئيس أوكرانيا يبدي استعداد بلاده للحوار والدفاع عن نفسها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده للحوار والدفاع عن نفسها، موضحاً أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختيار طريقة الحوار التي يرغب فيها والشركاء الذين يريدهم ضمن هذا الحوار، وأن كييف مستعدة للمحادثات في أي مكان ومع أي طرف.
وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا أمس السبت، إن القوات الأوكرانية ستحمي بلادها أمام أي مواجهة، حتى في حال لم تتلق دعماً دولياً.
وشدد زيلينسكي على أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” يجب أن تكون صادقة في إذا ما كانت تريد انضمام أوكرانيا إلى الحلف أم لا.
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