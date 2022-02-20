“بروك ليسنر” و”بيانكا بيلير” يطيران من جدة بلقبي بطل نزال “Elimination Chamber”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – جدة

شهدت الجماهير السعودية انتصار المصارع ” بروك ليسنر” في نزال “Elimination Chamber” للرجال، الذي أقيم أمس في جدة، فيما فازت “بيانكا بيلير” في نزال “Elimination Chamber” للسيدات.

وتألف النزال، الذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 مواجهات مختلفة للنجوم، كان أبرزها نزال “Universal Championship”، الذي حقق فيه “رومان رينز” فوزًا ساحقًا على قولدبرج، ونزال “Falls Count Anywhere” الذي حاز لقب بطله “درو ماكنتاير” عقب فوزه على “ريديك موس”.

ويقوم نزال “Elimination Chamber” على مواجهة 6 نجوم بعضهم بعضًا، من أجل الحصول على اللقب، حيث يبدأ النزال بدخول نجمين إلى الحلبة، بينما ينتظر 4 نجوم في غرف معزولة، تفتح كلٌ منها بالتدريج كل 5 دقائق حتى يدخل جميع النجوم، وينتهي النزال بفوز واحد فقط.

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وشهد عرض “Elimination Chamber” تفاعلًا استثنائيًا من الجماهير السعودية، التي شكلت تنوعًا لافتًا، وكذلك الجماهير العالمية من خلف الشاشات، مما يبرهن التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم فعاليات مشوقة بمقاييس عالمية، ترقى لذائقة الجمهور وتقام من أرض المملكة.

وكان موسم الرياض 2021م شهد بطولة WWE كراون جول ضمن فعالياته، وقد تغلب “رومان رينز” على “بروك ليسنر” وحافظ على لقبه في WWE يونيفرسال في الرياض.