محمد بن مسعود - الدمام - 20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 08:30 AM قالت الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد “إيداع”: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال “إيداع”: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08-01-2022) و (12-01-2022) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 19 /07/ 1443هـ؛ الموافق 20 /02/ 2022م. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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