توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية؛ تُالخليج 365 بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 08:12 AM
ضباب على جازان وعسير والباحة والطائف والمدينة وتبوك والشمالية والجوف“الأرصاد”: استمرار هطول أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية على هذه المناطق
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية؛ تُالخليج 365 بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
الكلمات المفتاحية
قد يهمك أيضاً :-
- "إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
- "خبير طقس": تسرُّب هواء بارد يكون سبباً في انخفاضٍ ملحوظٍ في درجات الحرارة
- تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار خفيفة على المدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر
- بريطانيا تعلن خططًا لإلغاء قوانين العزل الذاتي لمرضى كورونا
- المتهمان مهندس أمريكي وزوجته.. أسرار الغواصات النووية في شطيرة زبدة الفول السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.