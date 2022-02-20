“الأرصاد”: استمرار هطول أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - ضباب على جازان وعسير والباحة والطائف والمدينة وتبوك والشمالية والجوف

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية؛ تُالخليج 365 بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار