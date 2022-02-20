بريطانيا تعلن خططًا لإلغاء قوانين العزل الذاتي لمرضى كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن بوريس جونسون ينوي إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كوفيد-19.
وستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تُعرف إصابتهم بكوفيد-19، باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرّية؛ في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.
وقال جونسون في بيان إن “كوفيد لن يختفي فجأة، وعلينا أن نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس، والاستمرار في حماية أنفسنا، دون فرض قيود على حرياتنا”.
وسيقدم جونسون أيضًا قدرًا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فيروس كورونا من خلال المراقبة المستمرة، وسط تقارير تُفيد بأن الحكومة تريد إنهاء الاختبارات المجانية وتقليص دراسات الصحة العامة.
وتفرض القوانين في إنجلترا حاليًا على الناس عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام على الأقل، إذا طلب منهم مسؤولو الصحة العامة ذلك، ويُنصحون بالعزل حتى دون أمر معين إذا كانت لديهم أعراض كوفيد-19، أو إذا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالمرض.
وسيؤدي إلغاء الشرط القانوني بالعزل الذاتي لمرضى كوفيد-19، واستبداله بإرشادات طوعية؛ إلى جعل المرض يتماشى مع الطريقة التي تُعالج بها بريطانيا معظم الإصابات الأخرى.
وحصل نحو 85% من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وحصل ثُلثا السكان على ثلاث جرعات؛ بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.فيروس كورونا الجديد بريطانيا
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 08:33 AM
جونسون: كوفيد لن يختفي فجأة وعلينا أن نتعلم كيفية التعايش معهبريطانيا تعلن خططًا لإلغاء قوانين العزل الذاتي لمرضى كورونا
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن بوريس جونسون ينوي إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كوفيد-19.
وستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تُعرف إصابتهم بكوفيد-19، باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرّية؛ في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.
وقال جونسون في بيان إن “كوفيد لن يختفي فجأة، وعلينا أن نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس، والاستمرار في حماية أنفسنا، دون فرض قيود على حرياتنا”.
وسيقدم جونسون أيضًا قدرًا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فيروس كورونا من خلال المراقبة المستمرة، وسط تقارير تُفيد بأن الحكومة تريد إنهاء الاختبارات المجانية وتقليص دراسات الصحة العامة.
وتفرض القوانين في إنجلترا حاليًا على الناس عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام على الأقل، إذا طلب منهم مسؤولو الصحة العامة ذلك، ويُنصحون بالعزل حتى دون أمر معين إذا كانت لديهم أعراض كوفيد-19، أو إذا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالمرض.
وسيؤدي إلغاء الشرط القانوني بالعزل الذاتي لمرضى كوفيد-19، واستبداله بإرشادات طوعية؛ إلى جعل المرض يتماشى مع الطريقة التي تُعالج بها بريطانيا معظم الإصابات الأخرى.
وحصل نحو 85% من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وحصل ثُلثا السكان على ثلاث جرعات؛ بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
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