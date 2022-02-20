سجلت البرازيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت حتى الآن 28 مليونًا و167587 إصابة و643880 وفاة.
مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووفاة 62 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 104.829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، و51 حالة وفاة.
وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 1.962.837، و7.405 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد البرازيل مصر
20 فبراير 2022 – 19 رجب 1443 08:20 AM
خلال الساعات الـ24 الماضيةضحايا كورونا في 3 دول.. 851 وفاة جديدة بالبرازيل و62 حالة بمصر و51 بكوريا الجنوبية
سجلت البرازيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت حتى الآن 28 مليونًا و167587 إصابة و643880 وفاة.
مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووفاة 62 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 104.829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، و51 حالة وفاة.
وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 1.962.837، و7.405 حالات وفاة.
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- ضحايا كورونا في 3 دول.. 851 وفاة جديدة بالبرازيل و62 حالة بمصر و51 بكوريا الجنوبية
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