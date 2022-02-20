محمد بن مسعود - الدمام - يوهم ابنة شقيقه بأنها ممسوسة من قوة خفية وأن لديه علاجها .. ثم حدث مالم يكن بالحسبان!

أحالت محكمة مصرية متهماً اعتدى على ابنة شقيقه بعدما أوهمها بأنها تعاني من مس الجن وزعم قدرته على علاجها من مرضها.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم (31 عاما) على ذمة القضية في محافظة الفيوم، ووجهت إليه تهمة الاعتداء على ابنة شقيقه التي تبلغ من العمر 17 عاما بالقوة، إذ استغل احتياجها علاج علتها المرضية، وأوهمها بأنها ممسوسة من قوة خفية، وادعى قدرته على علاجها. وفقاً لموقع “القاهرة 24”

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وحسب أمر الإحالة فقد استقدم المتهم ابنة شقيقه إلى مسكنه لبضعة أيام حتى اطمأنت له، واستغل صغر سنها، وسقاها محلولا مخدرا، ثم اعتدى عليها وحملت منه، بحسب الموقع.

وحددت محكمة جنايات الفيوم نظر الدعوى الجنائية أمامها في منتصف يناير المقبل، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.