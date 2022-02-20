محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. مشهورة السناب السعودية رهف القحطاني “وذ نكهة” تؤدي وصلة “رقص قزوعي” مع هذه الدكتورة اللبنانية الشهيرة (فيديو)

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق مشهورة “سناب شات”، رهف القحطاني، المعروفة بـ”وذ نكهة” وصلة رقص مع اللبنانية الدكتورة يومي. وأظهر الفيديو الذي نشرته “يومي” على حسابها في موقع “تويتر”، أن “القحطاني” كانت تؤدي رقصة “القزوعي” التراثية مع الدكتورة يومي على موسيقى إحدى الشيلات. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً جدير بالذكر أن “القزوعي” فن من الفنون الشعبية الحربية في المملكة بمنطقة عسير، ويؤدى في المناسبات والأعراس وبعد الانتصار في المعارك قديمًا. لمشاهدة الفيديو1 اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا لمشاهدة الفيديو2 اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

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