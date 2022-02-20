فيديو | سقوط طائرة أمريكية بشاطئ ميامي المكتظ بالمتنزهين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نشرت شرطة “ميامي” الأمريكية، فيديو يوثق لحظة تحطم طائرة هليكوبتر على الشاطيء وقت اكتظاظه بالمتنزهين دون إصابتهم بأذى.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن وكالات اتحادية تجري تحقيقا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطئ في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي. وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.
وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي “في حالة مستقرة”.
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