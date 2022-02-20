إصابات كورونا العالمية تتجاوز 419.63 مليون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 419.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و240186.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 936523 78319951
الهند 511230 42802505
البرازيل 641902 27937835
فرنسا 136142 21889021
المملكة المتحدة 160379 18546205
روسيا 714572 15020573
تركيا 91730 13313683
ألمانيا 121009 13299626
إيطاليا 152596 12377098
إسبانيا 97998 10809222
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
38 – العراق 24840 2288777
44 - الأردن 13629 1553758
50 – المغرب 15870 1158145
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
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