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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 419.63 مليون

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 419.63 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و240186.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 936523 78319951

الهند 511230 42802505

البرازيل 641902 27937835

فرنسا 136142 21889021

المملكة المتحدة 160379 18546205

روسيا 714572 15020573

تركيا  91730 13313683

ألمانيا 121009 13299626

إيطاليا 152596 12377098

إسبانيا 97998 10809222

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

38 – العراق 24840 2288777

44 ‬‬‬‬- الأردن 13629 1553758

 

50 – المغرب 15870 1158145

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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