محمد بن مسعود - الدمام - الأمين العام لـ”الناتو” يكشف عن مؤشرات خطيرة بشأن هجوم روسي كامل على أوكرانيا
حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة تلفزيونية بثّت مساء السبت من أنّ “كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ روسيا تعتزم شنّ هجوم كامل” على أوكرانيا.
وأضاف ستولتنبرغ في مقابلته مع قناة “إيه آر دي” الألمانية “نحن جميعاً متّفقون على القول إنّ خطر وقوع هجوم مرتفع جداً”.
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وبثّت المقابلة بعد إعلان الحلف أنّه نقل موظّفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، وإلى بروكسل، وذلك لضمان سلامتهم.
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