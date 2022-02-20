جونسون: روسيا تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
نقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية، تصريحات عاجلة عن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قوله إن روسيا “تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945”.
فيما أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، تنبيها أوصت فيه المواطنين الألمان الموجودين حاليا في أوكرانيا بمغادرة البلاد “بشكل عاجل”.
وحذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، من أن صدمة أي غزو روسي لأوكرانيا سوف “يتردد صداها في جميع أنحاء العالم”، وأن بوتين سوف يدفع “ثمنا باهظا” لهذا الغزو.
وقال جونسون مخاطبا زعماء العالم في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، إنه يجب علينا أن نكون “صادقين بلا تردد” بشأن الوضع في أوكرانيا ويجب ألا “نقلل من خطورة هذه اللحظة”.
وأضاف في خطابه أمام المؤتمر، إنه لا يعرف ما ينوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعله، لكن “المقدمات قاتمة”. وشدد جونسون على أن هذا هو السبب في “ضرورة أن نقف معا بقوة”.
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وحذر الحلفاء الغربيون من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قريبا، بوجود أكثر من 130 ألف جندي بالقرب من الحدود.
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