شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.