شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إستراتيجية للتمريض بـ«القطيف الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة شؤون التمريض بشبكة القطيف الصحية ورشة عمل الخطة الإستراتيجية للتمريض، والتي تُعنى بوضع الأهداف الإستراتيجية للإدارة على مدى 3 سنوات، والاستفادة من خبرات المختصين ذوي الكفاءة في هذا المجال باستضافة أحمد أبو جابر مشرف الجودة بإدارة التمريض بمستشفى قوى الأمن.

ومن جانب آخر، يشارك قسم العيون بشبكة القطيف الصحية في مبادرة لفحص النظر وتشخيص حالات الماء الأبيض للمرضى ذوي الإعاقة في مركز التأهيل الشامل بالدمام، إضافة إلى فحص الشبكية لمرضى السكر وتحويل بعض الحالات للمتابعة في مركزي القطيف. فيما يشارك نموذج الرعاية الأولية بمراكز القطيف بمحاضرة توعوية بعنوان «أضرار المخدرات والتدخين» استهدفت طالبات وكوادر كلية لنكون العالمية قدمتها د. غدير آل غريب.

وفعّل قسم التثقيف الصحي بالتعاون مع قسم النساء والولادة بشبكة القطيف الصحية فعالية تثقيف الولادة الغريزية، وذلك بتثقيف الأم لتدرك خياراتها وصولا إلى ولادة آمنة وتقديم الدعم في مرحلة الحمل، الولادة والرضاعة، وذلك تحت شعار «تعلمي لتدركي خياراتك حب يتخطى الحدود».