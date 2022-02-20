شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات تشجير في أسبوع البيئة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس ‫بلدية محافظة الجبيل م. فارس آل عريج، مع مدير مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالجبيل فهد العارضي، خطة التشجير والتعاون المشترك لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وأوضح العارضي أن الاجتماع مع رئيس البلدية أنهى جميع الأمور المتعلقة بنقل الاختصاصات، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل مبادرات التشجير والتنظيف في أسبوع البيئة، الذي يبدأ في 21 مارس المقبل، ولفت إلى مناقشة تحديد مواقع وحدائق للمرحلة الثانية للتشجير في شهري مارس وأبريل، مبينًا أن المواقع يتم الاتفاق عليها في الوقت الحالي.