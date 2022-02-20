شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي العديد» يناقش توصيات المجالس السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس محافظ محافظة العديد سعد العجلان، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافطة جلسة المجلس المحلي الأولى للدورة السادسة لهذا العام 1443هـ، بحضور أعضاء المجلس المرشحين للدورة الجديدة.

ونوه محافظ العديد بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله- على أن يكون المجلس المحلي فاعلا لدوره في تنمية المحافظة بما يحقق تطلعات سموهما الكريمين.

وهنأ العجلان أعضاء المجلس المعينين سائلا الله لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم. واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول المجلس ومناقشة عدد من التوصيات المرفوعة في المجالس السابقة.