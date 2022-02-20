شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال تاروت يزرعون 2000 زهرة موسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت بلدية تاروت براعم رياض الأطفال في زراعة ٢٠٠٠ زهرة بهدف تعريفهم بطرق وتقنيات زراعة الزهور الموسمية وكيفية العناية بها وأهميتها البيئية، وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية.

وتستهدف المبادرة تعزيز أهمية العمل البيئي لدى الأطفال، واحترام الطبيعة إلى جانب العمل اليدوي بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية التي باتت تطغى على اهتماماتهم.

وكان مجلس أهالي الربيعية بتاروت، أطلق مبادرة «الربيعة الخضراء» والتي تستهدف توسيع الرقعة الخضراء، وتشجيع الأهالي على زراعة الأشجار بشكل أوسع، والتي سبقها إنشاء مشتل صغير يضم بعض الشتلات الصغيرة، وكذلك دعوة ملاك المشاتل لتقديم الشتلات بأسعار مخفضة، بالإضافة لبعض المناحل المحلية والأعمال المنزلية للأسر المنتجة، فيما تعكس المشاركة الواسعة في الفعالية ارتفاع الوعي الاجتماعي بأهمية الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.