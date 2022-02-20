شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 60 % من امتداد شارع شمال الناصرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة القطيف 60 % من أعمال إنشاء امتداد شارع شمال الناصرة بطول 1400م وعرض 40م، وسيساهم الطريق في تسهيل الحركة المرورية وتعزيزها والتنقل بين المدن، والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن.

من جانب آخر، تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف صالح القرني سير الأعمال في بلديتي سيهات وعنك وعدد من المشاريع التنموية لمتابعتها والاطلاع على احتياجات المواطنين من المشاريع والخدمات المقدمة لهم وتلبيتها سعيًا لراحتهم.

وواصلت البلدية أعمال إنشاء امتداد طريق الملك عبدالعزيز بطول 1100م وعرض 60م، ويساهم المشروع في تحسين انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من الازدحام وتسهيل حركة النقل والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي، والتشجيع على إنشاء المشاريع الاستثمارية.

وأطلقت البلدية بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة مبادرة «سحابة أدب» في واجهة القطيف البحرية بحي الناصرة وحي الزهراء الهادفة لتوفير محتوى أدبي مسموع «بودكاست»، توفيرا للمحتوى الأدبي وتعزيزا لثقافة القراءة.