شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. صيانة إنارة الحدائق وتحسين مداخل المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل أيام قليلة أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قرارات بتكليف عدد من رؤساء البلديات بمحافظات ومدن المنطقة، استهدفت تطوير منظومة العمل البلدي، ومنح الكفاءات السعودية الشابة فرصة لإحداث تغيير إيجابي، وتطوير وتصعيد الكوادر الوطنية، والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي.

طرح عدد من أهالي محافظة بقيق مقترحاتهم إلى رئيس البلدية الجديد م. بادي بن فهيد القحطاني، ومن أبرزها صيانة الإنارة ومتابعة تطوير الحدائق على مدار العام، وتحسين مداخل المحافظة.

حاجز لحديقة المرور

قال المواطن أحمد البارقي: نثمن الجهود المبذولة من البلدية تجاه الحدائق ونتطلع إلى يكون هناك اهتمام أكبر من خلال العمل على مراعاة وصيانة الإنارة في عدد من الحدائق نظرا لمواقعها وأهميتها في خدمة الأهالي، ومنها حديقة المرور التي تشهد كثافة إقبال من الزوار والتي بحاجة إلى صيانة الإنارة والعمل على وضع حاجز أو سور لحماية الأطفال الصغار من خطر دهس السيارات، خاصة أن الطريق المقابل للحديقة مهم وسريع.

تطوير حديقة القادسية بحي الأندلس

أوضح المواطن محمد سعد أن عددا من حدائق محافظة بقيق تحتاج إلى متابعة وصيانة مستمرة على مدار العام ومنها حديقة القادسية الواقعة بحي الأندلس، موضحا أن تلك الحديقة تعاني الكثير من الإهمال في المسطح الأخضر وتسرب المياه بداخلها لسنوات طويلة وانكشاف بعض الأنابيب، ووجود بعض قواعد الإنارة بالمسارات وما يمكن أن تسببه من مخاطر كبيرة على الصغار والكبار وأهمية العمل على إزالتها، وكذلك الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة فهو من المطالب المهمة، التي نحرص عليها وقال: نتطلع لأن يكون هناك عمل أكبر بهذا الشأن من خلال زيادة عدد براميل النفايات والمتابعة.

زيادة الرقابة وحملات التوعية

قال المواطن عبدالمنعم الشمري: نتطلع لزيادة أعمال الرقابة أولا بأول لما لذلك من أهمية فنحن نثمن دور البلدية ونتطلع للمزيد وأيضا أهمية زيادة التوعية من خلال دور البلدية في إقامة الحملات التوعوية، التي تخص شأن الرقابة وأرقام البلاغات المحددة، التي يمكن أن تخدم المواطن والمقيم كما نتمنى أن تكون هناك مشاريع قادمة لتحسين مداخل المحافظة لما تشكله من أهمية كبيرة.

رش مستنقعات حي البساتين

أوضح المواطن عمار الدوسري من سكان حي البساتين، إن الحي يعتبر من الأحياء المهمة التي يسكن فيها كثير من الأهالي وهو حي يفتقد لأبسط الخدمات، فنحن بحاجة إلى تلبية المطالب التي من أهمها العمل على إزالة المستنقعات الخطيرة وردمها التي تقع بالجوار والعمل على التخلص من الروائح الكريهة، التي أصبحت غير مطاقة إطلاقا، موضحا أنها سبب رئيسي في عدم الخروج من المنازل، خصوصا أن هذه المستنقعات ضررها كبير علينا وعلى أهالينا، كما نطالب بعملية الرش بالمبيدات الحشرية نظرا للمعاناة الكبيرة التي نعيشها بسبب انتشار حشرة الناموس وكثرة الزواحف والحد من انتشارها، والتي يمكن أن تساهم في نقل الأمراض الخطيرة، كما أن هذا الحي يفتقد للحدائق وكل ما نطالب به في الوقت الحالي هو وجود حديقة متكاملة من المسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس وممشى وملاعب رياضية للكبار والصغار وألعاب أطفال لتكون متنفسا حقيقيا لسكان هذا الحي بدلا من المعاناة الكبيرة وقطع المسافات للبحث عن مكان للتنزه، كما أن الحي بحاجة كبيرة إلى مشاريع الرصف للشوارع والمنافذ بها، وإزالة المطبات أو العمل على تصحيحها لتكون بشكل انسيابي على الطريق الواصل بين حي البساتين وداخل بقيق، وأيضا نطالب بأن تكون هناك تغذية للحي بإقامة مجمع يحتوي على تموينات ومغسلة ومطعم وبوفيه وغيرها من الخدمات المهمة، إضافة إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الكلاب الضالة، التي أصبحت تشكل خطرا على الجميع.

تسوية مواقع قرطبة المرتفعة

ذكر المواطن محمد المعيوف أن حي قرطبة يعتبر من الأحياء الجديدة التي بدأ الأهالي في اختياره ليكون الموقع الأنسب لبناء بيت العمر فيه، موضحا أن هذا الحي ورغم أنه يشهد زيادة في عدد بناء البيوت إلا أنه يفتقد لوجود الخدمات المهمة حتى هذا اللحظة، التي منها الحاجة إلى تسوية بعض المواقع المرتفعة، والعمل على الرصف لعدد من الشوارع، وأهمية العمل على وجود مشاريع الإنارة للشوارع، وكذلك نطالب بأن يكون هناك عمل ومن الآن لإنشاء حدائق متكاملة الخدمات في أكثر من موقع داخل هذا الحي ليكون متنزها للجميع، والاهتمام بأعمال التشجير والمسطحات الخضراء، وأهمية وجود ممشى مكتمل لمزاولة الرياضة والعمل على وضع المعدات الرياضية، وأهمية العمل على مشاريع المداخل والمخارج للحي.

وأكد المواطن موسى الراشدي أنه حرص على اختيار هذا المخطط ليعيش مع أسرته، وقال: الآن بيتي جاهز للسكن إلا أن هناك الكثير من الخدمات، التي نحن بحاجة لها حتى يكتمل الحي الذي هو بحاجة إلى عمل وجهد كبير، خاصة أن هناك الكثير من المباني التي بدأت بالاكتمال ووجود الخدمات وتوافرها سيساعد كثيرا على السكن هنا.

الاستفادة من حديقة المثلث

دعا المواطن سعد العتيبي إلى أهمية الاستفادة من حديقة المثلث على الطريق الرئيسي «شارع الملك عبدالعزيز» داخل المحافظة وأهمية عمل دراسة لإمكانية الاستثمار بداخلها وتحويلها إلى مرافق وأماكن يستفاد منها بدلا من الوضع الحالي لها، حيث تعد من المواقع المهمة داخل المحافظة، التي يمكن أن تقام فيها الفعاليات والمهرجانات الخاصة بالمحافظة مع مراعاة العمل على إيجاد مواقف للسيارات في حال تحويلها لموقع استثماري.

مضيفا إن محافظة بقيق تحتاج إلى فتح الاستثمار لعمل استراحات في مواقع مناسبة تخدم الأهالي في المحافظة والهجر التابعة لها، وتكون متنفسا للعائلات بدلا من قطع مسافات طويلة بعيدا عن المحافظة، وكذلك العمل على تفعيل وإقامة المهرجانات والفعاليات أسوة بالمحافظات الأخرى