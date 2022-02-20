شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تطعيم الأطفال وتلقي «التنشيطية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مركز لقاحات الظهران، إقبالا خلال الفترة الماضية، على تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا ، وكذلك تطعيم الأطفال، فيما أكد مواطنون ومقيمون، أن ارتفاع نسبة التحصين أسهم بشكل كبير في انخفاض الإصابات بالفيروس وتلافي المضاعفات الخطيرة له.

سهولة الإجراءات

وبيّن حزام بن فهيد، أنه قدم لتلقي الجرعة الثالثة، حرصا منه على إكمال الجرعات، مشيرا إلى أنه تلقى ثاني جرعات اللقاح قبل 3 أشهر.

وأشاد بسهولة التنظيم وحسن الاستقبال، وارتفاع وتيرة الوعي بين المواطنين والمقيمين في الفترة الماضية.

وأضاف: كان هناك تزاحم وحرص كبير خلال الفترة الماضية لاستكمال الجرعات الثلاث، وهو ما أدى لانخفاض معدل الإصابات.

انخفاض الحالات

وأفاد خليفة المبارك بأنه قدم لتطعيم أطفاله الصغار بالجرعات الأولى من أجل تحصينهم، وسبب تأخره إلى الآن هو ازدحام المواعيد في الفترة السابقة، وكذلك عدم وصولهم إلى السن، التي تسمح لهم بأخذ جرعات اللقاح.

وقال: هناك وعي كبير بالتعليمات من الجميع، وهو ما ساعدنا كثيرا في عدم وصول المجتمع إلى مضاعفات كبيرة، مشيرا إلى أن مراكز اللقاحات، كانت مكتظة بالمواطنين والمقيمين، خلال الفترة الماضية، وهو ما أثمر عن انخفاض معدل الإصابات، وكذلك في منحنى الحالات الحرجة.