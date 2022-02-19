شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيرلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وإيرلندا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.