شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.