شكرا لقرائتكم خبر ملتقى يناقش سبل إحياء مواسم الاصطياف والسياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش ملتقى الإرشاد السياحي الثامن، سبل إحياء وإثراء مواسم الاصطياف والسياحة. وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاور، منها تاريخ وتطور صناعة السياحة بالمملكة، والتطرق إلى تاريخ السياحة بعسير في ظل تدشين استراتيجية تطوير عسير، والإشارة إلى أن المملكة قد مرت بـ3 عقود ومراحل مختلفة ومتطورة في ملف السياحة المنظمة لذلك حيث كان الاهتمام مميزا بالمنطقة، وأصدر عدد من القرارات لدعم السياحة بها، كالقرار الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وكذلك إنشاء إدارة للتطوير السياحي بالمنطقة، وإنشاء لجنة التنشيط السياحي.

والمحور الثاني حول السياحة في المملكة (طموحات وتحديات)، تضمن مميزات المملكة وتميزها عن البلدان الأخرى ولها مقومات جعلتها تهتم بالسياحة، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 عززت العناية بالسياحة ودورها في الجوانب الاقتصادية والحضارية، فاتجهت نحو تخطيطها تخطيطا علميا مدروسا، وعملت على تشجيع مشروعات التنمية السياحية.

وركز المحور الثالث على الرسوم الصخرية بعسير وأهميتها السياحية، وتوضيح أهمية مواقع الرسوم الصخرية والتي تقع على سفوح الجبال.

أسباب تلاشي كثير من الرسوم الصخرية