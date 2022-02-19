ملتقى يناقش سبل إحياء مواسم الاصطياف والسياحة

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والمحور الثاني حول السياحة في المملكة (طموحات وتحديات)، تضمن مميزات المملكة وتميزها عن البلدان الأخرى ولها مقومات جعلتها تهتم بالسياحة، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 عززت العناية بالسياحة ودورها في الجوانب الاقتصادية والحضارية، فاتجهت نحو تخطيطها تخطيطا علميا مدروسا، وعملت على تشجيع مشروعات التنمية السياحية.
وركز المحور الثالث على الرسوم الصخرية بعسير وأهميتها السياحية، وتوضيح أهمية مواقع الرسوم الصخرية والتي تقع على سفوح الجبال.
أسباب تلاشي كثير من الرسوم الصخرية
- عوامل التعرية
- العبث والتخريب البشري
- ضعف الصخور نفسها
- سهولة تكسرها وتقشرها
- حرائق الغابات
- الصواعق
- التعرض لأشعة الشمس الحارقة
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