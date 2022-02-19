شكرا لقرائتكم خبر أمطار وتساقط ثلوج على محافظة حقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هطلت صباح أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

كما هطلت أمطار على محافظة حقل بمنطقة تبوك، صاحبها تساقط للثلوج على عدد من مراكز المحافظة.

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مدينة تبوك.

وهطلت أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، شملت تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.