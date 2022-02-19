شكرا لقرائتكم خبر دخول مجاني لـ«بوليفارد رياض سيتي» لمرتدي أزياء يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أعلن مجانية الدخول يوميا إلى منطقة «ونتروندرلاند» للأطفال من عمر (12 سنة) فأقل.
ويمثل زي المنطقة الوسطى 3 أشكال، الأول للرجال: عقال، غترة، دقلة، والثاني: عقال، غترة، المردون، خنجر، ثوب، والثالث: عقال، غترة، دقلة، محزم، ثوب، أما ملابس النساء فالأول: برقع، شيلة، مطقع، حزام، والثاني: هامة، بشت، كرته، شنطة، والثالث: بخنق.
ويتألف زي المنطقة الشمالية من شكلين من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، دقلة، والثاني: عقال، غترة، دقلة، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، المحوثل، والثاني: المحوثل، وفي المنطقة الجنوبية أيضا يتألف من شكلين من اللباس، الأول للرجال: الصمادة، الجبة، محزم، خنجر، والثاني: الشبلة، الجبة، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، السدرة، والثاني: شيلة، السدرة.
ويضم زي المنطقة الشرقية شكلين من اللباس: الأول للرجال: عقال، غترة، البشت، والثاني: عقال، غترة، البشت، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، النشل، والثاني: النشل، فيما يتمثل زي المنطقة الغربية في شكلين من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، السديري، ثوب، والثاني: عقال، شماغ، السديري، ثوب، أما النساء فالأول: شيلة، المسدح، والثاني: شيلة، المسدح.
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