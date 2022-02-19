محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بدءًا من النسخة المقبلة 2022-2023؛ لتقام بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وستقام البطولة من 3 مباريات، هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وجاء قرار الاتحاد السعودي بناء على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.
وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية، وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.
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اتحاد القدم يعتمد إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فِرق
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-19
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بدءًا من النسخة المقبلة 2022-2023؛ لتقام بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وستقام البطولة من 3 مباريات، هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وجاء قرار الاتحاد السعودي بناء على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.
وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية، وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
10:45 PM
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بدءًا من النسخة المقبلة 2022-2023؛ لتقام بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وستقام البطولة من 3 مباريات، هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وجاء قرار الاتحاد السعودي بناء على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.
وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية، وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.
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