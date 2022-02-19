محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته، استعدادًا لمواجهة “النصر”، الاثنين المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، واختتم المدرب الأرجنتيني “دياز” المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.
من جهة ثانية أدى الثنائي “عبد الله عطيف وناصر الدوسري” برنامجيهما التأهيليين في صالة الإعداد البدني، وتابع المران رئيس مجلس الإدارة “فهد بن نافل”.كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين النصر الهلال
الهلال يستعد للنصر .. و”عطيف “و”الدوسري” يواصلان التأهيل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-19
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته، استعدادًا لمواجهة “النصر”، الاثنين المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، واختتم المدرب الأرجنتيني “دياز” المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.
من جهة ثانية أدى الثنائي “عبد الله عطيف وناصر الدوسري” برنامجيهما التأهيليين في صالة الإعداد البدني، وتابع المران رئيس مجلس الإدارة “فهد بن نافل”.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
10:45 PM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته، استعدادًا لمواجهة “النصر”، الاثنين المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، واختتم المدرب الأرجنتيني “دياز” المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.
من جهة ثانية أدى الثنائي “عبد الله عطيف وناصر الدوسري” برنامجيهما التأهيليين في صالة الإعداد البدني، وتابع المران رئيس مجلس الإدارة “فهد بن نافل”.
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