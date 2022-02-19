اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 3260 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالتا وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 19فبراير 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 18439 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9284602 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 3260 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 37551 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 5505 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين449435. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 106 حالات.. وتحت العناية 17 حالة

وأعلنت الصحة عن حالتا وفاة نتيجة المرض، ليبلغ اجمالي الوفيات 1437 حالة وفاة.