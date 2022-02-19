اخبار الخليج –  جلالة الملك المفدى يبعث برقية إلى رئيسة مجلس النواب بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية الى معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ، بمناسبة تسلّمها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية ، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.
وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن أخلص تمنياته لرئيسة مجلس النواب بالتوفيق والسداد في تعزيز مسيرة الاتحاد البرلماني العربي لدعم التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية بما يخدم قضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد التقدم والتنمية والازدهار.
وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة والتقدير الذي تحظى به مملكة البحرين على المستوى العربي والدولي ، وما يتمتع به أبناء المملكة من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المسؤوليات والمناصب الإقليمية .
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