اخبار دوليه – وزير خارجية إيران عن المحادثات النووية: «لم نكن قريبين من صفقة كما نحن الآن»

محمد بن مسعود - الدمام - قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين حسين أمير عبد اللهيان لكبيرة مراسلي CNN الدوليين كريستيان أمانبور، إن إيران «لم تكن أبدًا قريبة من الصفقة كما نحن الآن»، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الجديد الذي يتم التفاوض عليه.

وقال أمير عبد اللهيان لأمانبور إن طهران «متفائلة للغاية» بالتوصل إلى اتفاق نووي في المفاوضات الجارية في فيينا.

وفي حديثه من مؤتمر ميونيخ للأمن، قال وزير الخارجية الإيراني إن التفاؤل يعود إلى أن «إدارة الرئيس الإيراني الجديد، الدكتور رئيسي، لديها هذه الإرادة الجادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر نتيجة محادثات فيينا».

وقال عبداللهيان: «حكومته متحمسة للغاية للتوصل إلى صفقة جيدة وفورية مع الجانب الآخر… لم نكن قريبين من صفقة كما نحن الآن».

وقال أمير عبد اللهيان: «لقد قدم الفريق الإيراني مبادرات جيدة للغاية وأظهر الكثير من المرونة… لقد حان الوقت للأطراف الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، للقيام بنفس الشيء». وقال وزير الخارجية الإيرانية، إذا تمت معالجة هذه القضايا، «فيمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات قليلة أو في غضون أيام قليلة».

عندما سُئل عن «المرونة» التي يريدها الإيرانيون من صفقة محتملة، قال أمير عبد اللهيان: «هناك بعض القضايا المتبقية التي تمثل خطوطنا الحمراء».

وأضاف لـCNN: «لم نتمكن من الحصول على ضمان عملي يمكننا الوثوق به من الجانب الآخر، خاصة من الأمريكيين… يجب التعامل مع جميع القضايا النووية، بالإضافة إلى رفع العقوبات، كحزمة واحدة».

وتابع: «إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأمريكيين والجانب الآخر هم المسؤولون عنها… هناك جدار عالٍ جدًا من انعدام الثقة نشأ بيننا وبين الأمريكيين».

قال وزير الخارجية إن إيران لن تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمر فرض عقوبات جديدة على طهران.

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، قال عبد اللهيان يوم السبت، إن إيران مستعدة لتبادل فوري للأسرى مع الولايات المتحدة، ووصف مبادلة الأسرى بأنها قضية إنسانية «لا علاقة لها بالاتفاق النووي».