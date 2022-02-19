الضيف الأبيض يعود إلى تبوك وأمطار على 9 مناطق

توالت درجات الحرارة في الانخفاض على عدد من مناطق المملكة خاصة الشمالية، فيما عاود أمس تساقط الثلوج على منطقة تبوك، خاصة على محافظة حقل التي شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة بعدد من مراكز المحافظة.

كما هطلت أمس أمطار رعدية على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض والشرقية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في الرؤية الأفقية، كما يتكوَّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف) والمدينة المنورة.

رياح سطحية

وأشار تقرير للمركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزءيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

تدني الرؤية

ونبه المركز إلى تكون رياح نشطة وسحب رعدية بمحافظات الرايس والنباه وينبع، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية، كما نبه من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحناكية، والفقرة، والأكحل، والمهد، واليتمة، وبدر، والعلا، والعيص، ووادي الفرع.