ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي للبيع

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث نصت عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي على غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.



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