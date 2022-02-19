القبض على 4 أشخاص اعتدوا على عامل محطة وقود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن وشعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة تمكنا من تحديد هوية 4 جناة والقبض عليهم، لاعتدائهم على عامل بمحطة تعبئة وقود وسلب مبلغ مالي منه تم استرداده، وهم مواطنون جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية ووإحالتهم إلى النيابة العامة.



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