ضبط مواطن بحوزته 50 كيلو جراما من الحشيش

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة تمكَّن من القبض على مواطن، بحوزته (50) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل تجاويف مركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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