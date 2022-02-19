القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا حوادث سلب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثَّلت في سلب المارة ما بحوزتهم في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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