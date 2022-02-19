ترشيح عسير منطقة عالمية في الطهي لعام 2024

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وتضمنت أهداف الترشيح تشجيع المجتمعات النحلية لتفتخر بثقافتها وإبداعاتها في هذا المجال، إلى جانب نقل المعارف الشعبية في فنون إعداد الطعام، ودعم أوجه التعاون بين الجهات المحلية لتسويق المنطقة محليا وعالميا.
وكانت «الهيئة» نظمت مؤخرا ورشة بعنوان «الانتقال من الأسر المنتجة إلى شيف محترف». وأظهرت الورشة مراحل التطور للشيف ومسميات الرتب، والفرق بين الشيف والطباخ، حيث يتحدد بدارسة ضوابط وأساسيات الطبخ، وكذلك مناصب الشيف التي تقرر بناء على نتائج الاختبارات وشخصية المتقدم، والفرق بين أنواع الأكل الصحي، والنباتي، والعادي، وطرق التسويق الناجحة.
كما أطلقت حاضنة أعمال فنون الطهي هو برنامج دعم شامل لرواد الأعمال من الطهاة وأصحاب المشاريع في قطاع المأكولات والمشروبات؛ لتمكين أفكارهم المبتكرة وتنمية مشاريعهم، عن طريق تقديم برنامج احتضان يتضمن نخبة من المرشدين والمدربين والطهاة الخبراء لتقديم خدمات استشارية وإرشادية وورش عمل في عدة مجالات.
6 مزايا للجائزة:
- استعراض الإرث الثقافي الثري والأطباق الفريدة للمنطقة على الصعيد الدولي.
- تحفيز إمكانات التمويل في القطاعين العام والخاص دعما للاقتصاد المحلي.
- تشجيع السياحة المستدامة من خلال تحسين جودة المنتجات وتوفير الضيافة.
- توفير مهارات وفرص جديدة.
- إنماء الوعي بالقضايا الغذائية.
- تشجيع استخدام المنتجات.
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