شكرا لقرائتكم خبر ترشيح عسير منطقة عالمية في الطهي لعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نحو دعم فنون الطهي المحلية وتسليط الضوء عليها عالميا، أعلنت هيئة فنون الطهي عن ترشيح عسير منطقة عالمية في الطهي لعام 2024، بهدف تأهيلها للحصول على جائزة المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة.

وتضمنت أهداف الترشيح تشجيع المجتمعات النحلية لتفتخر بثقافتها وإبداعاتها في هذا المجال، إلى جانب نقل المعارف الشعبية في فنون إعداد الطعام، ودعم أوجه التعاون بين الجهات المحلية لتسويق المنطقة محليا وعالميا.

وكانت «الهيئة» نظمت مؤخرا ورشة بعنوان «الانتقال من الأسر المنتجة إلى شيف محترف». وأظهرت الورشة مراحل التطور للشيف ومسميات الرتب، والفرق بين الشيف والطباخ، حيث يتحدد بدارسة ضوابط وأساسيات الطبخ، وكذلك مناصب الشيف التي تقرر بناء على نتائج الاختبارات وشخصية المتقدم، والفرق بين أنواع الأكل الصحي، والنباتي، والعادي، وطرق التسويق الناجحة.

كما أطلقت حاضنة أعمال فنون الطهي هو برنامج دعم شامل لرواد الأعمال من الطهاة وأصحاب المشاريع في قطاع المأكولات والمشروبات؛ لتمكين أفكارهم المبتكرة وتنمية مشاريعهم، عن طريق تقديم برنامج احتضان يتضمن نخبة من المرشدين والمدربين والطهاة الخبراء لتقديم خدمات استشارية وإرشادية وورش عمل في عدة مجالات.

6 مزايا للجائزة:

