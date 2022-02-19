شكرا لقرائتكم خبر معرض افتراضي بتقنيات عالمية ذكية ثلاثية الأبعاد عن يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق فعاليات المعرض الافتراضي التاريخي عن ذكرى يوم التأسيس في 22 فبراير الحالي، بهدف الاحتفاء بيوم التأسيس من خلال مشاركة الطلاب بنشاط صورة أو للوحة فنية، إضافة إلى كتابة تعبير وكلمات من الطلاب، وذلك من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي والتعريف بأهمية مناسبة يوم التأسيس والعمق التاريخي للمملكة.

ويعد المعرض أول وأكبر معرض افتراضي في العالم من حيث المساحة والمشاركين والمنافسة العالمية وإبراز العمق التاريخي للمملكة، من خلال مشاركة أبناء الوطن الغالي، حيث يتحكم بالمعرض من خلال لوحة تحكم خاصة بكل مشارك على نظام الواقع الافتراضي السعودي فيرسا VRSA والذي يعتبر أحدث تقنية عالمية سعودية ذكية ثلاثية الأبعاد تفاعلية في العالم.

وأوضحت مديرة المعرض بدرية الزهراني، أن المعرض الافتراضي ليوم التأسيس تم فيه محاكاة الدرعية القديمة كمركز للمعرض الافتراضي، مشيرة إلى أن القاعات عبارة عن قصور الدرعية، حيث قسم المعرض إلى 13 منطقة محاكاة لمناطق المملكة وكل منطقة تضم المنشآت التعليمية للمنطقة من خلال جناح لكل مدرسة.

وأضافت «إن المعرض يشتمل أيضا على لوحات أو صور تعبر عن يوم التأسيس مع إرفاق كلمة من الطلاب المشاركين عن يوم التأسيس بشكل مجاني بجانب جناح المنطقة الذي يحتوي على مشاركات القطاع العام والقطاع الخاص بكلمات تعبيرية أو صور تحاكي مناسبة يوم التأسيس».