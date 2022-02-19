شكرا لقرائتكم خبر 6 نصائح من «مجلس الأسرة» لنزهة برية آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مجلس شؤون الأسرة 6 نصائح لسلامة الأسرة أثناء التنزه، حيث تكثر في الوقت الحالي الرحلات البرية، وهو الأمر الذي يوجب على الأسرة أن تأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة لسلامة أفرادها.

ويعيش هواة الرحلات البرية من الأهالي والأفراد حاليا الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها كل المناطق، بالخروج إلى البراري والصحاري المعروفة بطبيعتها الخلابة، التي زادها هطول الأمطار جمالا وبهاء، فأصبحت الأجواء جراء ذلك جذابة لقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء بعيدا عن صخب الحياة.

وتشهد المحلات المتخصصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية في المناطق إقبالا كبيرا لاقتناء أدوات تجهيز القهوة والشاي والخيام والحطب والفرش، مع ما تقدمه بعض الأسر المنتجة على الطرقات من أكلات شعبية.

فيما تدعو المديرية العامة للدفاع المدني إلى أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية، ونصب الخيام بعيدا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

