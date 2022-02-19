6 نصائح من «مجلس الأسرة» لنزهة برية آمنة

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ويعيش هواة الرحلات البرية من الأهالي والأفراد حاليا الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها كل المناطق، بالخروج إلى البراري والصحاري المعروفة بطبيعتها الخلابة، التي زادها هطول الأمطار جمالا وبهاء، فأصبحت الأجواء جراء ذلك جذابة لقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء بعيدا عن صخب الحياة.
وتشهد المحلات المتخصصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية في المناطق إقبالا كبيرا لاقتناء أدوات تجهيز القهوة والشاي والخيام والحطب والفرش، مع ما تقدمه بعض الأسر المنتجة على الطرقات من أكلات شعبية.
فيما تدعو المديرية العامة للدفاع المدني إلى أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية، ونصب الخيام بعيدا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.
- عدم التخييم في أماكن الأودية
- اختيار حقيبة الإسعافات الأولية
- متابعة التنبيهات الجوية
- مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من الأماكن الخطرة
- الابتعاد تماما عن الأودية أثناء الأمطار
- تهوية الخيام للوقاية من الاختناق
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