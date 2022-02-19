جامعة نايف تشارك في إطلاق استراتيجية «منظمة الهجرة» لدول الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جامعة نايف العربية، التي تعد الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، في اجتماع إطلاق استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة لدول الخليج 2021-2024م، ومثل الجامعة وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش.

وأوضح وكيل جامعة نايف للعلاقات الخارجية أن الجامعة وبدعم كريم من دولة المقر المملكة العربية السعودية، والدول العربية تمكنت من تحقيق العديد من مستهدفات خطتها الاستراتيجية وبرامج عمل الجامعة السنوية المستمدة من الخطط والاستراتيجيات العربية والتوصيات المعتمدة من اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأشار الحرفش إلى أن برامج عمل الجامعة السنوية تتضمن جملة من الأنشطة العلمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل وتنفذها منفردة أو بالتعاون مع شركائها من أنحاء العالم، مؤكدا أن قضايا أمن الحدود والهجرة وما يتعلق بهما تأتي ضمن أولويات الجامعة الأكاديمية والتدريبية والبحثية، حيث نفذت العديد من الفعاليات والبرامج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التي تعد الجهة الدولية الأبرز في هذا المجال بهدف إعداد خبراء في مجالات ذات أولوية للأجهزة الأمنية العربية وخصوصا في هذا المجال المهم بما يعزز الجهود الدولية الإنسانية لمساعدة المهاجرين واللاجئين والنازحين.

استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة







هي الأولى للمنظمة لمنطقة الخليج



9 أهداف مبنية على 3 ركائز استراتيجية



هي: