برنامج بجامعة جازان عن شهادة المحترف في التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله، برنامج «شهادة المحترف في التعليم والتعلم» ، ضمن برنامج جامعة جازان للتميز في التعليم والتعلم. وأوضح المشرف العام على البرنامج الدكتور هيثم حديدي أن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة ويتبنى التطوير المهني والدعم المستمر لأعضاء هيئة التدريس للحفاظ على تميز التعليم الجامعي، وتمكين الاستفادة من مخرجات البرنامج بتشكيل مفاهيم وأنظمة تسهم في تحقيق التميز في التعليم الجامعي، وخلق بيئة تعليمية تنافسية متميزة تمكن الطالب من تحقيق التفوق وتطوير القدرات والمهارات التي تخدم وطنه.



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