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2967 مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارات المرور في جميع المناطق 2967 مركبة مخالفة، أوقفها أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتشترط الدولة تحديد مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة أو حول المولات والأسواق التجارية أو الدوائر الحكومية، نظرا لظروفهم الخاصة، تكون قريبة من مداخل المجمعات أو المباني، للتسهيل عليهم حال عملية الدخول والخروج.

يذكر أن إدارات المرور تقوم بحملات منتظمة على المخالفين بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناطق المملكة، للحد من هذه الظاهرة ونشر الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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