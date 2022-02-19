2967 مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارات المرور في جميع المناطق 2967 مركبة مخالفة، أوقفها أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتشترط الدولة تحديد مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة أو حول المولات والأسواق التجارية أو الدوائر الحكومية، نظرا لظروفهم الخاصة، تكون قريبة من مداخل المجمعات أو المباني، للتسهيل عليهم حال عملية الدخول والخروج.

يذكر أن إدارات المرور تقوم بحملات منتظمة على المخالفين بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناطق المملكة، للحد من هذه الظاهرة ونشر الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع.