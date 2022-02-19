2967 مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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وتشترط الدولة تحديد مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة أو حول المولات والأسواق التجارية أو الدوائر الحكومية، نظرا لظروفهم الخاصة، تكون قريبة من مداخل المجمعات أو المباني، للتسهيل عليهم حال عملية الدخول والخروج.
يذكر أن إدارات المرور تقوم بحملات منتظمة على المخالفين بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناطق المملكة، للحد من هذه الظاهرة ونشر الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع.
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