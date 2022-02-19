12 جامعة سعودية ناشئة ضمن تصنيف مؤشر «التايمز» العالمي

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وكانت الوزارة أعلنت أخيرا حصول 15 جامعة سعودية على مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2022، لتصبح ضمن أفضل الجامعات عالميا.
وأكدت أن تحقيق تلك الجامعات لمراكز عالمية وفق تصنيف تايمز الذي حققت فيه 10 جامعات تقدما في التصنيف، يعد إنجازا وطنيا يعكس دعم القيادة لقطاع التعليم، وتعزيز دور الجامعات السعودية للريادة والتميز والمنافسة عالميا.
وأوضحت الوزارة، أن نتائج التصنيف أظهرت تقدم 11 جامعة عن مراكزها في العام الماضي، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 190 ضمن قائمة النخبة العالمية. فيما تقدمت جامعتا الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن عن مركزيهما في التصنيف للعام الماضي لتحتلا المرتبة 351.
وللمرة الأولى دخلت جامعة حائل ضمن أفضل 400 جامعة، وتبوك ضمن أفضل 500 جامعة.
كما أكدت مؤشرات التصنيف أن السعودية بمنظومتها الجديدة للبحث والابتكار تعد الأولى عالميا من حيث تحسن الاستشهاد بمخرجاتها البحثية بنسبة 35%، وهو ما انعكس إيجابا على تصنيف جامعاتها.
آخر تصنيف للجامعات في مؤشر التايمز:
- 15 جامعة تدخل التصنيف في 2022
- 10 جامعات في تصنيف 2021
- 50 % زيادة متجاوزة المتوسط العالمي
- 11 جامعة تتقدم في تحسين ترتيبها
- الأولى عالميا في البحث والابتكار بنسبة 35 %
- زيادة المنشورات البحثية من أهم عوامل النجاح
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