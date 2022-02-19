90 % زيادة زراعة الكلى خلال عام

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وأوضح المدير التنفيذي للخدمات الإكلينيكية بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور بشر العطار لـ»مكة»، أن المركز سيعتمد قريبا هيكلة جديدة بميزانية مخصصة، لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأعضاء، والتي يتوقع أن يعود تطبيقها بنتائج إيجابية للمحتاجين لزراعة الأعضاء، بحيث يتقلص زمن انتظار زراعة الكلى تحديدا من 1.5 سنة لستة أشهر، لافتا إلى أنه يمكن زراعة الأعضاء لصغار السن، بل تمتد إمكانية زراعة الكلى مثلا لعمر يتجاوز الـ70 عاما، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الصحية الأخرى للمريض.
ودعا الجميع لاستشعار أهمية تبرعهم بالأعضاء كمساهمة منهم لخدمة المجتمع بإنقاذ حياة مرضى لا سبيل لمساعدتهم إلا بالحصول على عضو من متبرع.
عدد الأعضاء المزروعة لعام 2021م من متبرعين أحياء
الكلى956
الكبد355
عدد الأعضاء المزروعة من متبرعين متوفين
الكلى 91
الكبد 56
القلب 46
الرئة 63
البنكرياس 3
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