شكرا لقرائتكم خبر 90 % زيادة زراعة الكلى خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضاعف عدد عمليات زراعة الكلى من متبرعين أحياء ومتوفين بنسبة 90% في 2021م، مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه عمليات زراعة الكلى 549 عملية. كما تضاعف عدد المسجلين لبطاقات التبرع بالأعضاء ليبلغ نحو 400 ألف بطاقة خلال 2021م، منذ إدراج تسجيل البطاقات عبر تطبيق «توكلنا»، في حين أن عدد البطاقات قبل ذلك لم يكن يتجاوز الـ50 ألف بطاقة في العام الواحد.

وأوضح المدير التنفيذي للخدمات الإكلينيكية بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور بشر العطار لـ»مكة»، أن المركز سيعتمد قريبا هيكلة جديدة بميزانية مخصصة، لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأعضاء، والتي يتوقع أن يعود تطبيقها بنتائج إيجابية للمحتاجين لزراعة الأعضاء، بحيث يتقلص زمن انتظار زراعة الكلى تحديدا من 1.5 سنة لستة أشهر، لافتا إلى أنه يمكن زراعة الأعضاء لصغار السن، بل تمتد إمكانية زراعة الكلى مثلا لعمر يتجاوز الـ70 عاما، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الصحية الأخرى للمريض.

ودعا الجميع لاستشعار أهمية تبرعهم بالأعضاء كمساهمة منهم لخدمة المجتمع بإنقاذ حياة مرضى لا سبيل لمساعدتهم إلا بالحصول على عضو من متبرع.

عدد الأعضاء المزروعة لعام 2021م من متبرعين أحياء

الكلى956

الكبد355

عدد الأعضاء المزروعة من متبرعين متوفين

الكلى 91

الكبد 56

القلب 46

الرئة 63

البنكرياس 3