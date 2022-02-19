محمد بن مسعود - الدمام - 19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 10:02 PM اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة شرطة مكة تطيح بمقيمَيْن ومخالف ارتكبوا حوادث سلب بجدة شرطة مكة تطيح بمقيمَيْن ومخالف ارتكبوا حوادث سلب بجدة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سلب المارة ما بحوزتهم في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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