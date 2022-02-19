شرورة ..”كنان” تدشن وحدة التطوع وفقًا للمعيار الوطني السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - دشن المشرف العام على فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة اليوم وحدة التطوع حسب المعيار الوطني السعودي للتطوع – إدامة في جمعية المستودع الخيري بشرورة (كنان) وبحضور مستشار التطوع ظافر القرني وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات بالمحافظة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الجمعية يسلم بن مبخوت النهدي بالحضور ثم قدم المستشار ظافر القرني الذي عرض موجزًا عن ماهية المعيار الوطني السعودي للتطوع وكيف جرى تطبيقه في كنان.

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة درعًا تذكاريًا للمستشار ظافر القرني نظير جهوده المبذولة في تأسيس وحدة التطوع ودرعًا تذكاريًا لمشرف فرع الوزارة بمحافظة شرورة محمد النهدي.