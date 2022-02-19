اخبار الرياضه السعوديه الطائي يتخطى الاتفاق ويصل للنقطة الـ25

محمد بن مسعود - الدمام - أطاح فريق الطائي بمضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هدف اللقاء الوحيد للطائي بعد انفرادة لاعب الطائي أمير سعيود ليسددها ويتصدى لها حارس الاتفاق رايس مبولحي لتجد المهاجم توبياس فيغيروا ليضعها برأسه في المرمى الخالي هدفاً أولاً للطائي، ولم تفلح التغييرات التي أجراها المدرب الاتفاقي فلادان ميلويفيتش في تعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الطائي بهدف دون مقابل.
وبهذه النتيجة يحقق فارس الشمال فوزه الثامن ويصل للنقطة 25 في المركز العاشر متساوياً مع الأهلي صاحب المركز التاسع، ومتأخراً عنه بفارق الأهداف، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثامنة ليتجمد رصيده عند 20 وفي المركز الرابع عشر.
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