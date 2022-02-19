إجلاء عاجل لموظفين تابعين لـ الناتو وكندا من أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - في تحرك اعتبره البعض يشير إلى زيادة التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية، أرسلت كندا منذ قليل، طائرة عسكرية إلى لفيف غرب أوكرانيا من أجل إجلاء موظفين.

وبحسب العربية، قام الناتو بنقل موظفين تابعين له من كييف إلى لفيف غرب أوكرانيا وبروكسل لأسباب أمنية.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن بلاده لا تريد حربًا مع أي دول أخرى، ولا تريد حربًا عالمية ثالثة تنشأ.

وفي مؤتمر صحفي، عقد اليوم، أكد الرئيس الأوكراني أنهم ليسوا بحالة هلع ـ كما تصور بعض الوسائل الإعلامية ـ ولا نتأثر بالاستفزازات على حدودنا.

وأشار إلى مقتل ضابط و3 جرحى في صفوف الجنود الأوكرانيين جراء قصف مدفعي من الشرق، مؤكدًا أنه على دول الناتو أن تفكر وتحدد من التالي بعد أوكرانيا، مشددا على أن التهديد الروسي يستهدف كل دول أوروبا وليس أوكرانيا فقط.

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وطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بإطلاق مفاوضات الانضمام إلى الناتو، وموضحا أن بلاده تحتاج إلى إجابات صريحة حول عضوية الناتو.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أنه وبرغم الاستفزازات الكبرى التي تشهدها الحدود، إلا أن بلاده تمارس ضبط النفس، مؤكدًا قوله: “لا نرد على استفزازات المتمردين بالشرق، وأراضينا المحتلة ستعود بالطرق السلمية”.